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Rutherford 2020: The top Cabernets from this Napa AVA

The Rutherford AVA has a unique terroir that is known as the ‘Rutherford dust.’ Decanter's Napa correspondent Jonathan Cristaldi highlights its standout Cabernets from the 2020 vintage.
Jonathan Cristaldi Jonathan Cristaldi

QUICK LINK: Napa Cabernet 2020: full vintage report and top-scoring wines

It was longtime Beaulieu Vineyard winemaker André Tchelistcheff who described the ‘Rutherford dust’ quality of Cabernet Sauvignon grapes grown on the benchlands and ancient riverbeds of the Rutherford region. Whether appearing as a dusty mineral note on the nose or as grainy-dusty-tannins on the palate, the bottlings of 2020 take on an almost heady dusty quality.

Like kicking up dust while walking down a dirt road in the dead heat of summer.

Scroll down for the top-scoring Rutherford 2020 Cabernet wines

Rutherford 2020 Cabernet: the top-scoring bottles

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