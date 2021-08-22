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PREMIUM

Savennières masterclass with Domaine FL

With 30 hectares across the famous Loire appellation, including 5ha in its jewel, Roche aux Moines, Domaine FL is perfectly positioned to talk about what makes Savennières so special.
Amy Wislocki Amy Wislocki

When Philip Fournier Longchamps established Domaine FL by buying two estates in 2006 and 2007, he had a clear vision. Born and raised in Anjou, he and his son Julien resolved to make Savennières that could age for decades, inspired by old vintages in Philip’s father cellar.

Scroll down for tasting notes and scores of six Savennières from Domaine FL

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Regional profile: Savennières

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