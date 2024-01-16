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Sonoma Coast’s Flowers Winery: Producer profile and wines to try

Flowers Winery sits outside the quaint town of Healdsburg, nestled among the towering redwoods on Westside Road. At this design-focused oasis, the Flowers team exercises intention in every element of their viticulture and winemaking with an emphasis on expressing the special terroir of their Sonoma Coast sites.
J'nai Gaither J'nai Gaither

Flowers Winery has been a highly regarded Sonoma brand for over 30 years. But its terroir-driven viticulture, a new range of bottlings that emphasise a sense of place and revamped hospitality spaces meant to reflect a respect for the land, demonstrate the producer’s bold vision for the future.

Scroll down to see tasting notes and scores for nine wines from Flowers Winery

Flowers takes root

‘Wild’, ‘fog-drenched’, ‘forested’, these are just a few words that describe Flowers’ two estate vineyard sites – Camp Meeting Ridge and Sea View Ridge.

Flowers: Nine wines to try

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