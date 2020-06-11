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PREMIUM

St-Emilion and Pomerol 2015: Panel tasting results

This was an impressive and rarely seen tasting line-up that showcased the balance, restraint and drinkability of many of the best wines from the Right Bank 2015 vintage.
Jane Anson Jane Anson

Jane Anson, Andy Howard MW and Tim Triptree MW tasted 111 wines with eight outstanding and 57 highly recommended.

Entry criteria: producers and UK agents were invited to submit St-Emilion grand cru classé and Pomerol wines from the 2015 vintage, with no price restrictions.

The Verdict

‘This was a great tasting,’ opened Jane Anson. ‘I was really impressed with the level. I was expecting it to be good, but I’m happy we weren’t disappointed.’ Despite not having such high hopes initially – thinking the 2015s would be ‘out of balance’ or ‘excessive and overly alcoholic’ – fellow judges Tim Triptree MW and Andy Howard MW agreed.

See the top scoring St-Emilion and Pomerol 2015

Wines scoring 91pts and above

See all wines from the tasting here

The judges

Jane Anson

Anson is a Decanter contributing editor and the DWWA Regional Chair for Bordeaux. She lives in the region and has written books including Inside Bordeaux (£60, BB&R Press, April 2020), an in-depth study of the region, and Bordeaux Legends (Abrams 2013), a history of the 1855 first growth wines.

Andy Howard MW

Howard is a Decanter contributing editor and Decanter World Wine Awards judge. Having become a Master of Wine in 2011, he now runs his own consultancy business, Vinetrades Ltd, which focuses on education, investment and wine sourcing. Howard was formerly a wine buyer in the UK retail sector for 30 years.

Tim Triptree MW

Triptree has been a judge at DWWA since 2017. He is the international director of wine and spirits at Christie’s, responsible for the planning and execution of Christie’s wine and spirits auctions internationally. Triptree became a Master of Wine in 2018 and received the Noval Award for the best MW research Paper.

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