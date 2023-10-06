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St-Emilion vertical: Tasting 20 years of Clos Fourtet

Panos Kakaviatos profiles this renowned St-Emilion château, which hosted a 20-year vertical this year of wines reaching back to 2001.
Panos Kakaviatos Panos Kakaviatos

An original Premier Grand Cru Classé, since St-Emilion established its revisable classification in 1955, Clos Fourtet benefits from the unique clay-over-limestone plateau of the appellation. But it has never obtained the requisite promotion plaudits to reach the classification’s top tier.

Scroll down to see tasting notes and scores for a 19-vintage vertical of Clos Fourtet

Clos Fourtet vertical: Notes and scores going back to 2001

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