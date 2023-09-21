{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer ODc4ODI0NGU1NzIxNzQwOGJlMDE5YzhkZWFkYjUwMDI0NWY2NmMzYzc1OWMxNTk2OTZmZDExY2E0MmE2NmYyOA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Stags Leap District 2020: The top Cabernets from this Napa AVA

Stag's Leap Wine Cellars put this AVA on the map at the 1976 Paris Tasting. For 2020 it was one of Napa Valley's top appellations Decanter's Napa correspondent Jonathan Cristaldi picks out the his favourites in 2020.
Jonathan Cristaldi Jonathan Cristaldi

QUICK LINK 2020 Napa Cabernet: full vintage report and top-scoring wines


Roughly 1.6 km wide and 4.82 km long, the Stags Leap District AVA is marked by the jagged exposed rocks of Stags Leap, which stand out prominently above the region. It is the American AVA which produced the top-scoring red (Stag’s Leap Wine Cellars) of the Judgment of Paris tasting.

Scroll down for the top-scoring Stags Leap District 2020 Cabernets

Stags Leap District 2020: The top-scoring Cabernets

Related content

Napa Cabernet 2020: full vintage report and top-scoring wines

Napa Cabernet 2020 score table: top wines

Latest Wine News