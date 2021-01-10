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Tawse Winery: producer profile and 10 wines

Tawse Winery, in Ontario’s Niagara Peninsula, is still a hidden gem outside of Canada, despite making award-winning wines. Michaela Morris meets the owner and winemaker to find out about its non-interventionist approach and Burgundian connections.
Michaela Morris Michaela Morris

Canadian wine is little-known. Even those wineries that enjoy national acclaim are rarely celebrated beyond the country’s borders.

Habitual ‘winery of the year’ within Canada, Tawse Winery finally managed to break onto the international scene when the estate’s 2011 Chardonnay made the cover of Decanter in 2015. It was named among the world’s best Chardonnay outside Burgundy.

Scroll down for Michaela Morris’s tasting notes and scores on the latest releases from Tawse Winery

Tawse Winery: Michaela Morris tastes the latest releases

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