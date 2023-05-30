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The Douro Boys: 20th anniversary tasting & 15 Ports tasted

Since 2003, the Douro Boys have, most successfully, made it their business to put Douro DOC wines on the map. However, heritage, let alone the siren call of Port, is impossible to resist.
Sarah Ahmed Sarah Ahmed

All five producers have a longstanding family tradition of making Port, even if – with the exception of Niepoort (a sixth generation Port shipper) – it was sold to shippers who, until 1986, enjoyed a monopoly over export sales.

Nowadays, the other members of this famous five – Quinta do Vallado, Quinta do Crasto, Van Zellers & Co and Quinta do Vale Meão – proudly append their own name to top flight Ports too. And they are ramping up fortified wine production.

To mark their 20th anniversary, the Douro Boys kicked off a two-day celebration with a once-in-a-lifetime tasting (for them and us) of fine and exceedingly rare Ports dating back to the 1860s.

Scroll down to see tasting notes and scores for 15 Ports from the Douro Boys’ 20th anniversary tasting

15 Ports from the Douro Boys tasted and rated

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