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Top 10 Brunello di Montalcino 2018 wines to drink in 2023

Michaela Morris says; ‘one of 2018’s signatures is its approachability'. Here she recommends 10 newly-released Brunello di Montalcino 2018s to drink this year.
Michaela Morris Michaela Morris

One of 2018’s signatures is its approachability. As such, there is plenty of choice for drinking in 2023. In some cases, these represent delightful wines without sufficient structure for ageing and will be best in the near-term to enjoy their radiant freshness.

Tasting notes and scores for 10 approachable Brunello di Montalcino 2018 wines

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