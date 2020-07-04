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Top 10 Spanish whites for your cellar

Best known for its fresh young whites, Spain also produces more serious styles that need time in bottle to reveal their full potential. Sarah Jane Evans MW picks her top 10 styles from across the country that deserve a place in your cellar and will reward ageing
Sarah Jane Evans Sarah Jane Evans

Summertime – and that means white wine. It’s something that Spain does so well. Crisp, chilly Verdejos and Albariños, salty manzanilla Sherries, these are the mainstay of a summer lunch. Yet when the sun shines we should remember that along with these vibrant young whites, Spain makes wines worth cellaring and rediscovering after several years or more in the shade.

Evans’ picks: Spanish whites to age

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