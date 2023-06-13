{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer MzM5NGFlNzNkYzMyY2FlZjNmZmE5MDlhOTc0N2ZiYzM1OWU1NWE4NDE5N2VjNjRiMjVhYWVmMDc1YTZmMjgyMg","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Walls: Best restaurants in the Rhône for wine lovers

Having travelled extensively all over the Rhône Valley, Matt Walls is well placed to offer his top recommendations of where to drink and dine well in this much-loved region.
Matt Walls Matt Walls

If you’re looking for restaurants serving good food, there are plenty of guides and websites to consult. But if your priority is great wine, finding reliable addresses isn’t always so straightforward.

If you’re visiting the Rhône anytime soon, here are some restaurants with exceptional wine lists.

Best restaurants in the Rhône for wine lovers – Google My Maps

Best restaurants in the Rhône for wine lovers

The Rhône Valley covers a huge area, so this list is far from exhaustive. Feel free to comment on this article on our social media channels to add any bars or restaurants you think deserve a mention.

Related articles

Walls: 30 premium Côtes du Rhône wines to try

Rhône trends to look out for in 2023

Lisbon: Top restaurants and wine bars

Latest Wine News