{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer NTNlNGIyMWYzZDQ3ZTIzYTcyYTRjNDFjM2Y3YWI2YjUxOGFkMmM5OWQzNjc1MmZlNTFiMjFhNWQ1ZTYzZjQ4Yw","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Walls: Best Rhône wine lists in the UK

Among the UK's vibrant restaurant scene lie some great spots to drink top Rhône wines. Matt Walls rounds up a selection of his favourite establishments with the best Rhône wine lists.
Matt Walls Matt Walls

There are dozens of UK restaurants with excellent lists showcasing the wines of Bordeaux and Burgundy. Finding one with a good Rhône offering isn’t so easy, but if you’re craving for Cornas or longing for Lirac, here are some options with excellent selections. I’ve grouped them into three levels: gold, silver and bronze.

I considered a number of criteria: quality of producers, value for money, range, vintages on offer, and availability of mature bottles and rarities. I was only judging the Rhône offering; restaurants in the bronze section might be placed in gold if their entire list were under scrutiny.

This isn’t an exhaustive directory, but hopefully it will help guide fellow Rhône lovers to wines that interest them.

All prices shown are drink-in prices.

Related articles

Walls: Best restaurants in the Rhône for wine lovers

Best value UK restaurant wine lists

Travel inspiration: Decanter’s 50 best wine trips

Latest Wine News