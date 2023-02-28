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Walls: Cave de Cairanne, back from the brink

Nearly 10 years since being declared bankrupt, the Cave de Cairanne cooperative winery is back on its feet thanks to one unlikely saviour and his organic, quality-driven approach.
Matt Walls Matt Walls

In the same way that a private domaine can support a family, a co-operative winery can support an entire village. So when the Cave de Cairanne was effectively declared bankrupt in 2014, a whole community of growers was left hanging from a thread.

‘Closing a co-op is like closing a church. It supports businesses, families, generations,’ says Denis Crespo. He’s an unlikely saviour, as his roots are in natural winemaking. But he provided the necessary electric shock to get the co-op’s heart pumping again. Today, it’s a model of large-scale, no-added-sulphite winemaking. But its recovery was far from guaranteed.

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Matt Walls’ tasting notes and scores for five Cave de Cairanne wines

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