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PREMIUM

Rasteau, Cairanne & Vinsobres 2021: report and top-scoring wines

Matt Walls navigates the intricacies of the difficult vintage and pinpoints the key wines to try from Rasteau, Cairanne and Vinsobres in 2021.
Matt Walls Matt Walls

Vinsobres

Though it often sits in the shadow of Cairanne and Rasteau, Vinsobres performed relatively well this year, and many of the wines have a good sense of freshness.

The characteristic angular tannins are quite marked, however, so give them a year or two, which will also help to further integrate any new oak, which has frequently been applied liberally here.

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Matt Walls’ top-scoring Rasteau, Cairanne & Vinsobres 2021 wines:

The wines below all scored 92 points or above, and are listed in order of Rasteau, Cairanne and Vinsobres, white then red in score order.

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