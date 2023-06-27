{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer YTVjMjc3NzBkYzAzNjc4N2RlZTYzYzU3ZDQyOWZhYmFlMDRjZTVkMTI3NmFmNmFhZDRmMjk0NThkNmNlMGFkZQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Walls: Exploring the wines of L’Euthymie De Sophie

Winemaker Sophie Clusel from L’Euthymie De Sophie quit a steady job to set up her tiny Côte-Rôtie 'domaine'. Matt Walls pays her a visit and tastes the rare but brilliant wines that are starting to make waves.
Matt Walls Matt Walls

Upon completing her PhD in Risk Management, Sophie Clusel gave up a steady job to dedicate herself to a single hectare of vines in Côte-Rôtie. Now I’m not sure what they teach in the curriculum these days, but it doesn’t strike me as an entirely risk-free decision. But there are several things that are unusual about this new estate.

Scroll down to see tasting notes and scores for nine L’Euthymie De Sophie wines

Matt Walls tastes and rates nine L’Euthymie De Sophie wines

Latest Wine News