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Walls’ hidden gems: Domaine A Berthet-Rayne, Cairanne

Following the Rhône Valley's push to produce more white wine, Matt Walls shines a light on Domaine A Berthet-Rayne in Cairanne, a producer who has long been leading the way with its whites.
Matt Walls Matt Walls

In November 2022, French broadcaster RTL published an article with the following alarming headline: ‘Red wine consumption has dropped by 32% in France over the past 10 years.’ Soon after, winemakers would be referring to it as la crise (the crisis).

The report offered multiple explanations: a big drop in consumption among young people; wine becoming associated more with festivities than everyday meals; people eating less red meat; the increase in single-parent households where people drink less frequently; and the discouraging slogans of public health policies.

Whatever the reasons, for Rhône Valley winemakers it’s a disturbing trend.

At a recent press conference, regional wine association Inter Rhône announced it would be putting considerable resources behind the area’s white wines, with an aim to double production by 2031. It’s a laudable aim, given that it’s primarily red wine in decline, with global demand for whites still relatively steady.

Scroll down for Matt Walls’ notes and scores for eight Domaine A Berthet-Rayne wines

Matt Walls tastes and rates eight Domaine A Berthet-Rayne wines:

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