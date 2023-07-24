{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer YTI5NmM3ZGI4M2JmNTI5NWU5M2RkYzMwNTRlMjVkNmJlODM3OGM5ZmVmYWM3N2U3MmU2MGQ2ZDc5ZDIwOTJmOQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}
Walls’ hidden gems: Domaine A Berthet-Rayne, Cairanne
Matt Walls
July 24, 2023
In November 2022, French broadcaster RTL published an article with the following alarming headline: ‘Red wine consumption has dropped by 32% in France over the past 10 years.’ Soon after, winemakers would be referring to it as
la crise (the crisis).
The report offered multiple explanations: a big drop in consumption among young people; wine becoming associated more with festivities than everyday meals; people eating less red meat; the increase in single-parent households where people drink less frequently; and the discouraging slogans of public health policies.
Whatever the reasons, for
winemakers it’s a disturbing trend. Rhône Valley
At a recent press conference, regional wine association
announced it would be Inter Rhône , with an aim to double production by 2031. It’s a laudable aim, given that it’s primarily red wine in decline, with global demand for whites still relatively steady. putting considerable resources behind the area’s white wines
Scroll down for Matt Walls’ notes and scores for eight Domaine A Berthet-Rayne wines
{"content":"PHA+SW4gcmVjZW50IHllYXJzIGluIHRoZSBzb3V0aGVybiBSaMO0bmUgdGhlcmXigJlzIGJlZW4gYSB2aXJ0dW91cyBjaXJjbGUgb2YgaW5jcmVhc2VkIGRlbWFuZCBmb3Igd2hpdGUgd2luZXMgbGVhZGluZyB0byBpbXByb3ZlZCBxdWFsaXR5LCB3aGljaCBpbmNyZWFzZXMgZGVtYW5kLiBXaGVuIEkgdmlzaXQgd2luZXJpZXMsIEkgaGVhciB0aGUgc2FtZSBzdG9yeSByZXBlYXRlZGx5OiBhbGwgdGhlaXIgd2hpdGVzIGFyZSBzb2xkIG91dC4gU28gZ292ZXJubWVudCBib2RpZXMgc2Vla2luZyB0byBjdWx0aXZhdGUgcHJvZHVjdGlvbiBjYW4gb25seSBiZSBhIGdvb2QgdGhpbmcgZm9yIHdpbmUgbG92ZXJzLjwvcD4KPHA+PGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0yIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9wPgo8cD5PbmUgcHJvZHVjZXIgdGhhdCBoYXMgbG9uZyBiZWVuIGxlYWRpbmcgdGhlIHdheSB3aXRoIGl0cyB3aGl0ZXMgaXMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZG9tYWluZS1hbmRyZS1iZXJ0aGV0LXJheW5lLmZyL2VuLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+PHN0cm9uZz5Eb21haW5lIEEgQmVydGhldC1SYXluZTwvc3Ryb25nPjwvYT4gaW4gPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vcHJlbWl1bS9yZWdpb25hbC1wcm9maWxlLWNhaXJhbm5lLTQyMTU5NC8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPkNhaXJhbm5lPC9hPjwvc3Ryb25nPiAobm90IHRvIGJlIGNvbmZ1c2VkIHdpdGggRG9tYWluZSBCZXJ0aGV0LVJheW5lIGluIDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3ByZW1pdW0vY2hhdGVhdW5ldWYtZHUtcGFwZS0yMDIxLXJlcG9ydC1hbmQtdG9wLXNjb3Jpbmctd2luZXMtNDkyOTMzLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+Q2jDonRlYXVuZXVmLWR1LVBhcGU8L2E+PC9zdHJvbmc+KS48L3A+CjxwPkNhaXJhbm5lIGlzIHRoZSBzb3VyY2Ugb2Ygc29tZSBvZiB0aGUgc291dGhlcm4gUmjDtG5l4oCZcyBmaW5lc3Qgd2hpdGVzLiBDb21wYXJlZCB0byBWYWNxdWV5cmFzIGFuZCBDaMOidGVhdW5ldWYsIGl0IGJlbmVmaXRzIGZyb20gaGlnaGVyLWFsdGl0dWRlIHZpbmV5YXJkcyB3aGljaCBoZWxwIGJyaW5nIGZyZXNobmVzcy4gU29pbHMgYXJlIGRpZmZlcmVudCB0b287IENhaXJhbm5lIGlzIG1vcmUgYWJvdXQgY2xheSBsaW1lc3RvbmUgdGhhbiBzdG9uZXMgb3Igc2FuZC4gVGhlIHJlc3VsdCBpcyB3aW5lcyB0aGF0IG9mZmVyIGJvdGggZ2VuZXJvc2l0eSBhbmQgdGVuc2lvbi48L3A+CjxkaXYgaWQ9ImF0dGFjaG1lbnRfNTA4Mzc5IiBzdHlsZT0id2lkdGg6IDY0MHB4IiBjbGFzcz0id3AtY2FwdGlvbiBhbGlnbmNlbnRlciI+PGltZyBhcmlhLWRlc2NyaWJlZGJ5PSJjYXB0aW9uLWF0dGFjaG1lbnQtNTA4Mzc5IiBjbGFzcz0ibGF6eWxvYWQgYmx1ci11cCBzaXplLWxhcmdlIHdwLWltYWdlLTUwODM3OSIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd3AtY29udGVudC90aGVtZXMvc2ltYmEtdGhlbWUvYXNzZXRzL2ltYWdlcy9wbGFjZWhvbGRlci5wbmciIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIzLzA3L1lFbWF0dGhpZXUtam9hbm5vbi02Y2lMZGRUb1RnTS11bnNwbGFzaC02MzB4NDE3LmpwZyIgYWx0PSIiIHdpZHRoPSI2MzAiIGhlaWdodD0iNDE3IiBkYXRhLXNpemVzPSJhdXRvIiBkYXRhLXNyY3NldD0iaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyMy8wNy9ZRW1hdHRoaWV1LWpvYW5ub24tNmNpTGRkVG9UZ00tdW5zcGxhc2gtNjMweDQxNy5qcGcgNjMwdywgaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyMy8wNy9ZRW1hdHRoaWV1LWpvYW5ub24tNmNpTGRkVG9UZ00tdW5zcGxhc2gtMzAweDE5OC5qcGcgMzAwdywgaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyMy8wNy9ZRW1hdHRoaWV1LWpvYW5ub24tNmNpTGRkVG9UZ00tdW5zcGxhc2gtMTM1eDg5LmpwZyAxMzV3LCBodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIzLzA3L1lFbWF0dGhpZXUtam9hbm5vbi02Y2lMZGRUb1RnTS11bnNwbGFzaC0zMjB4MjEyLmpwZyAzMjB3LCBodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIzLzA3L1lFbWF0dGhpZXUtam9hbm5vbi02Y2lMZGRUb1RnTS11bnNwbGFzaC02MjB4NDEwLmpwZyA2MjB3LCBodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIzLzA3L1lFbWF0dGhpZXUtam9hbm5vbi02Y2lMZGRUb1RnTS11bnNwbGFzaC05MjB4NjA5LmpwZyA5MjB3LCBodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIzLzA3L1lFbWF0dGhpZXUtam9hbm5vbi02Y2lMZGRUb1RnTS11bnNwbGFzaC0xMjIweDgwNy5qcGcgMTIyMHcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjMvMDcvWUVtYXR0aGlldS1qb2Fubm9uLTZjaUxkZFRvVGdNLXVuc3BsYXNoLmpwZyAxMzAwdyIgc2l6ZXM9IihtYXgtd2lkdGg6IDYzMHB4KSAxMDB2dywgNjMwcHgiIC8+PHAgaWQ9ImNhcHRpb24tYXR0YWNobWVudC01MDgzNzkiIGNsYXNzPSJ3cC1jYXB0aW9uLXRleHQiPkNyZWRpdDogTWF0dGhpZXUgSm9hbm5vbiAvIFVuc3BsYXNoPC9wPjwvZGl2Pgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTMiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+VGhlIEJlcnRoZXQtUmF5bmUgZmFtaWx54oCZcyB3aW5lbWFraW5nIHJvb3RzIGdvIGJhY2sgdG8gMTg4MCwgYW5kIGN1cnJlbnQgb3duZXIgQW5kcsOpIEJlcnRoZXQtUmF5bmUgaXMgdGhlIGZvdXJ0aCBnZW5lcmF0aW9uLiBIaXMgZGF1Z2h0ZXIgQWxleGFuZHJhIGpvaW5lZCBoaW0gaW4gMjAxNywgaGVyIGh1c2JhbmQgQXhlbCBpbiAyMDE5LjwvcD4KPHA+QW5kcsOpIGhhcyA0MCBzZWFzb25zIHVuZGVyIGhpcyBiZWx0LiBIZSBiZWdhbiBmYXJtaW5nIDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL2xlYXJuL29yZ2FuaWMtYW5kLW5hdHVyYWwtd2luZS1kaWZmZXJlbmNlLTQzMzExNi8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPm9yZ2FuaWNhbGx5PC9hPjwvc3Ryb25nPiBpbiAyMDAwLCB3aGVuIGhlIHdhcyBwYXJ0IG9mIGFuIGluZm9ybWFsIGdyb3VwIG9mIHdpbmVtYWtlcnMgaW5jbHVkaW5nIERvbWFpbmUgbGEgQ2Fib3R0ZSBhbmQgRG9tYWluZSBPcmF0b2lyZSBTdCBNYXJ0aW4uIFRoZXkgd2VyZSBpbnRlcmVzdGVkIGluIHRoZSBlZmZlY3RzIG9mIHRoZSBtb29uIGFuZCB0aGUgY29zbW9zIG9uIHRoZWlyIHZpbmVzIHRvbzsgQmVydGhldC1SYXluZSB3aWxsIHNvb24gYmUgam9pbmluZyB0aGVtIGluIDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL2xlYXJuL2Jpb2R5bmFtaWMtd2luZXMtZXhwbGFpbmVkLTQ3MjUwMy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPmJpb2R5bmFtaWM8L2E+PC9zdHJvbmc+IGNlcnRpZmljYXRpb24uPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTQiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+QSBoZWZ0eSA5NCUgb2YgQ2FpcmFubmXigJlzIHByb2R1Y3Rpb24gaXMgcmVkLCBhbmQgbGlrZSBhbGwgb2YgaXRzIHdpbmVtYWtlcnMsIEFuZHLDqSBhbmQgZmFtaWx5IHByb2R1Y2UgbW9zdGx5IHJlZCB3aW5lcywgd2hpY2ggYXJlIG9mdGVuIGV4Y2VsbGVudC4gQnV0IHdoYXQgbWFya3Mgb3V0IHRoaXMgZXN0YXRlIGlzIHRoZSBjb25zaXN0ZW50IHF1YWxpdHkgb2YgdGhlaXIgd2hpdGVzLjwvcD4KPHA+SXTigJlzIGEgc3R5bGUgdGhhdCBCZXJ0aGV0LVJheW5lIGhhcyBiZWVuIGNoYW1waW9uaW5nIGZvciBkZWNhZGVzLiDigJhUaGUgbWFya2V0IGF0IHRoZSB0aW1lIHdhc27igJl0IHJlYWxseSB0aGVyZTsgaXQgd2FzIHVzIG1ha2luZyBnb29kIHByb2R1Y3RzIHRoYXQgY3JlYXRlZCB0aGUgZGVtYW5kLOKAmSBzYXlzIEJlcnRoZXQtUmF5bmUuIFRvZGF5IDIwJSBvZiB0aGUgZXN0YXRlJiM4MjE3O3MgdmluZXlhcmRzIGNvbnRhaW4gd2hpdGUgdmFyaWV0aWVzIGFuZCB0aGV5IGludGVuZCB0byBwbGFudCBtb3JlLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS01IiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPkFuZCB0aGUgcmVzdWx0aW5nIHByb2R1Y3RzIGFyZSBpbmRlZWQgZ29vZCDigJMgYWxsIHRoZSB3YXkgZnJvbSB0aGUgQ8O0dGVzLWR1LVJow7RuZSBWaWxsYWdlcyBibGFuYyBNJmFtcDtBLCB1cCB0aHJvdWdoIHRoZSByYW5nZSBvZiB3aGl0ZSBDYWlyYW5uZXMuIEkgd291bGQgcmVzZXJ2ZSBteSBoaWdoZXN0IHByYWlzZSBmb3IgdGhlIENhaXJhbm5lIGJsYW5jIENhc3RlbCBNaXJlaW8uIEl04oCZcyBhIGJsZW5kIG9mIDMwJSA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lL2dyYXBlLXZhcmlldGllcy9yb3Vzc2FubmUvIj5Sb3Vzc2FubmU8L2E+PC9zdHJvbmc+LCAzMCUgQ2xhaXJldHRlLCAxMCUgR3JlbmFjaGUgQmxhbmMsIDEwJSA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lL2dyYXBlLXZhcmlldGllcy9tYXJzYW5uZS8iPk1hcnNhbm5lPC9hPjwvc3Ryb25nPiwgMTAlIDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUvZ3JhcGUtdmFyaWV0aWVzL3Zpb2duaWVyLyI+VmlvZ25pZXI8L2E+IDwvc3Ryb25nPmFuZCAxMCUgQm91cmJvdWxlbmMsIHBhcnRseSBmZXJtZW50ZWQgYW5kIGFnZWQgaW4gb2xkIGJhcnJpcXVlcyBmb3Igc2l4IG1vbnRocy4gSW4gYSB2aW50YWdlIGxpa2UgMjAyMCwgaXQgYmVhdXRpZnVsbHkgZXhwcmVzc2VzIHRoZSBib3VudGVvdXNuZXNzIGFuZCBmaW5lc3NlIHRoYXQgdGhlIGJlc3Qgc291dGhlcm4gUmjDtG5lIHdoaXRlcyBjYW4gYWNoaWV2ZS48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImluamVjdGlvbiI+PC9kaXY+CjxwPuKAmFRoZSBjdWx0dXJlIGhlcmUgaXMgb25lIG9mIHJlZCB3aW5lLCBidXQgdGhhdCB3aWxsIGNoYW5nZSzigJkgc2F5cyBCZXJ0aGV0LVJheW5lLiBJdOKAmXMgdHJ1ZSB0aGF0IFJow7RuZSB3aW5lbWFrZXJzIHRlbmQgdG8gbWVhc3VyZSB0aGVtc2VsdmVzIG1vcmUgYnkgdGhlaXIgcmVkcyB0aGFuIGFueXRoaW5nIGVsc2UuIEnigJltIHN1cmUgQmVydGhldC1SYXluZSBpcyByaWdodCB0aG91Z2gg4oCTIGV2b2x1dGlvbiB3aWxsIGJlIGdyYWR1YWwgYnV0IHRoZXJl4oCZcyBzcGFjZSBmb3IgbXVjaCBtb3JlIHRoYW4gNiUgd2hpdGUgaW4gQ2FpcmFubmUuIEVzcGVjaWFsbHkgd2hlbiB0aGV54oCZcmUgYXMgZ29vZCBhcyB0aGlzLjwvcD4KPHA+Cg=="}
Matt Walls tastes and rates eight Domaine A Berthet-Rayne wines:
{}
{"wineId":"50308","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"72236","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"72237","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"64367","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"72235","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"72238","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"72239","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"64378","displayCase":"standard","paywall":true}
{}
Related articles