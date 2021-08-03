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Washington 2018 reds: top-value wines worth seeking out
It is no secret that
has been synonymous with value in the world of wine. Washington has a bounty of well-priced red wines that over-deliver for the price. Washington State
COMING SOON
Individual analysis by AVA:
Columbia Valley| Horse Heaven Hills | Red Mountain | Walla Walla Valley | Yakima Valley
Compared to the
land prices are quite reasonable which helps keep prices relatively low. Napa Valley
Large landowners like Chateau Ste Michelle also are able to lower prices due to land ownership and vineyard contracts, which make their wines some of the best value in the US.
Many of the growing locations are quite remote and not close to cities which also help mitigate lower prices in the wines. Washington is one of the few places in the US that crafts some seriously good
-style red wines for under $20. Bordeaux
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Washington 2018: best-value red wine buys
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