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Wine investment: Rare whiskies lag while Tuscan giants hold steady

A recent investment report highlighted a slight dip in the secondary market for rare whiskies – after a record run – but there remains steady demand for Tuscany's leading Super Tuscans and Brunellos.
Chris Mercer Chris Mercer

Rare whiskies were notable laggards among ‘passion’ investments tracked by global consultancy group Knight Frank in 2023, a new report has said. The Knight Frank Luxury Investment Index, tracking 10 collectibles including wine, cars, whisky and handbags, dipped 1% last year, said Knight Frank’s Wealth Report 2024, published in March.

Its sub-index for rare whisky bottles, compiled by the Rare Whisky 101 group, dropped 9%, although it has increased by 280% over the past 10 years.

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