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Wine investment: Falling rates to boost activity?

Recent analysis has suggested little prospect of a swift upturn on the fine wine market in early 2024, but lower prices may present opportunities for astute buyers.
Chris Mercer Chris Mercer

Last year was challenging for the fine wine market. Prices dropped by some 12% overall, said UK-based merchant Bordeaux Index in a January 2024 report.

That said, its transaction data showed prices were broadly flat over a two-year period and still up 18% versus three years ago (see chart 1, below).

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