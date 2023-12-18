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Brunello di Montalcino: The best wines to drink, cellar and invest in

The wines of this vaunted Tuscan region bring great rewards at all levels. Our expert three-step guide helps you get the most from Brunello, whether you’re opening it to enjoy soon, expanding your cellar collection or adding to your investment portfolio.
Aldo Fiordelli Aldo Fiordelli

One of the best wine bars in Montalcino boasts a large, wall-size shelf housing bottles of Barolo, Amarone and other great reds of Italy and France. Just 10 years ago, it would have been impossible to see anything there but Brunello di Montalcino. The famed Tuscan denomination is evolving under the influence of young generations, gaining wider awareness that informs the production of its own wines of unique character, as well as showing open-mindedness, butting up against the naturally individualistic culture of Italians.

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Brunello di Montalcino: Fiordelli’s 15 to drink, cellar and invest

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