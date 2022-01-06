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Wines of the Year 2021: the top Classic wines

Decanter staff, and its experts around the world, were asked to nominate their favourite classic, offbeat and value wines that most impressed in 2021. See the top-scoring wines in the Classic category blind tasted by our judging panel.
Tina Gellie Tina Gellie

For their Classic selection in Wines of the Year, Decanter World Wine Awards Regional Chairs, key contributors and staff were asked to nominate a ‘premium, textbook style of wine’ retailing for £25 and above.

Neither the category nor price was revealed, so the wines were assessed purely on a quality basis – a fact that our judges appreciated.

See tasting notes and scores for the top Wines of the Year 2021: Classic

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