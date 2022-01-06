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Wines of the Year 2021: the top Offbeat wines

Decanter staff, and its experts around the world, were asked to nominate their favourite classic, offbeat and value wines that most impressed in 2021. See the top-scoring wines in the Offbeat category (unusual grape, winemaking method, region or unearthed gem) blind tasted by our judging panel.
Tina Gellie Tina Gellie

More whites than reds are usually submitted in the Offbeat category of Decanter’s Wines of the Year, and 2021 was no different, with a host of ‘idiosyncratic, characterful and fascinating’ examples with strong identities that ‘kept us on our toes’, said judge Michelle Cherutti-Kowal MW.

For their Offbeat selection, Decanter World Wine Awards Regional Chairs, key contributors and staff were asked to recommend an unearthed gem or a wine featuring an unusual grape, winemaking method or region.

See tasting notes and scores for the top Wines of the Year 2021: Offbeat

Wines are listed in score order by style; white, orange, rosé, red, sweet and fortified

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