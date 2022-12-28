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Wines of the Year 2022: the top sparkling, sweet and fortified

Of the 125 nominations in Decanter’s Wines of the Year 2022, just 19 were sparkling, sweet and fortified. However the diversity and quality on offer impressed our three judges, who spoke with Tina Gellie after the tasting.
Tina Gellie Tina Gellie

The 11 sparkling wines were a highlight among the 125 global entries assessed over two days at Decanter’s Wines of the Year 2022 tasting.

After the initial judging, two Champagnes stood above the rest, each scoring 98 points. And they provoked much debate between Pedro Ballesteros Torres MW, Vincenzo Arnese and Amanda Barnes as to which would be crowned Sparkling Wine of the Year.

Scroll down for the top sparklings, sweets and fortifieds from Decanter’s Wines of the Year 2022 tasting

Wines of the Year 2022: the top sparkling, sweet and fortified

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