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Wines of the Year 2023: The top-scoring bottles

Are you resolved to drink better in 2024 and looking for a unique list of classic wines, great buys under £20, and one-off quirky options? The Decanter team and our global experts nominated some of their favourites from 2023, which we then tasted blind to come up with a distinctive list of 113 top bottles scoring 90 points and above.
Tina Gellie Tina Gellie

Greece and South Africa were the stars of our two-day Wines of the Year blind tasting, between them taking home the White, Red and Offbeat Wine of the Year gongs (scroll down to find out who they are), and with 14 other wines earning an average of 90 points or more.

Scroll down to discover the 113 top scorers in Decanter’s Wines of the Year 2023 blind tasting

Wines of the Year 2023: The top-scoring bottles

Wines are listed in style and colour order by score: sparkling, white, orange, red, fortified

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