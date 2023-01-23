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Bouchard Père & Fils: a journey through Beaune masterclass

Andy Howard MW takes a deep dive into Bouchard Père & Fils and tastes some of the wines from the domaine's premier cru vineyards which surround Beaune that are often overlooked.
Andy Howard MW Andy Howard MW

When thinking about the most famous vineyards within the Côte d’Ôr, it is all too easy to only consider famed plots such as Montrachet, Musigny and Richebourg.

A similar thought process regarding producers is likely to yield names such as Roulot, Ramonet, Rousseau, Lafon, Leflaive, Coche-Dury, Romanée-Conti (together with many others). Yet this tasting served as a timely reminder that there remain many other great (but less-fashionable) vineyards in the Côte d’Ôr, together with very important producers such as Bouchard Père & Fils, Bichot and Chanson.

This tasting was billed as ‘A journey through Beaune masterclass’ and was led by winemaker Frédéric Weber and Cyrille Harmel, export director for Maison & Domaines Henriot.

The aim was to promote the premier cru vineyards which surround Beaune – climats which are often (wrongly) overlooked in the context of the Côte d’Ôr but offer discerning Burgundy enthusiasts exciting terroir-driven wines at much better values than many of the more renowned names.

Scroll down for Andy Howard MW’s tasting notes and scores for 16 Bouchard Père & Fils wines

Andy Howard MW’s Bouchard Père & Fils tasting notes and scores

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