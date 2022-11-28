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PREMIUM

Chablis 2021: top-value wines

After tasting more than 300 Chablis 2021 wines, Andy Howard MW selects 10 that should represent both good quality and value for money when the wines are available to buy.
Andy Howard MW Andy Howard MW

Chablis 2021: full vintage report and top-scoring wines

Score tables

Chablis 2021 score table – notes for all wines scoring 92 points and above

Grand Cru Chablis 2021 score table

Premier Cru Chablis 2021 score table

ALSO

Individual appellation analysis and their top-scoring wines:

Grand Cru Chablis | Premier Cru Chablis | AOP Chablis | Petit Chablis 

Chablis 2021 was a vintage where challenging weather conditions has had a drastic effect on volumes. At the same time, global demand for the wines of Burgundy has continued to grow, resulting in significant upward price pressures. Despite much higher volumes in 2022, it is unlikely to see prices for Chablis falling.

However, Chablis still offers great value for money across all of the different quality tiers.

Top-value Chablis 2021 wines:

If we have awarded ‘Top value’ to an as-yet unpriced wine, it is based on our predicted pricing.

Chablis 2021 homepage

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