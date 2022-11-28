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PREMIUM

AOP Chablis 2021: top-scoring wines

After tasting more than three hundred Chablis 2021 wines, Andy Howard MW selects the top-scoring AOP Chablis wines with full tasting notes and scores.
Andy Howard MW Andy Howard MW

Chablis 2021: full vintage report and top-scoring wines

Score tables

Chablis 2021 score table – notes for all wines scoring 92 points and above

Grand Cru Chablis 2021 score table

Premier Cru Chablis 2021 score table

ALSO

Individual appellation analysis and their top-scoring wines:

Grand Cru Chablis | Premier Cru Chablis | Petit Chablis Top-value Chablis

AOP Chablis 2021

Top-scoring AOP Chablis 2021

The below wines all scored 91 points or above. 

If we have awarded ‘Top value’ to an as-yet unpriced wine, it is based on our predicted pricing.

Chablis 2021 homepage

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