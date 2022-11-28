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Chablis 2021: full vintage report and top-scoring wines

Chablis lovers can look forward to a vintage of classically styled wines of individual character, though volumes are well down after a difficult growing season. Find producers you favour and snap them up while you can.
Andy Howard MW Andy Howard MW

Chablis 2021: 4/5

‘Chablis 2021 is a vintage full of vibrant acidity, one which shows a particularly strong terroir influence, and has produced wines which will reward careful cellaring.’

Chablis 2021: wine of the vintage

Domaine Vincent Dauvissat, Chablis Les Preuses Grand Cru

What a difference a year makes. When I visited Chablis in October 2021, many of the winemakers I spoke to were gloomy in the knowledge that although nature had given Chablis producers a high-quality and decent-quantity vintage in 2020, this had been followed by one of the most difficult for many years.

But in my most recent visit, the worried expressions had been replaced with smiles as winemakers proudly showed the fruits of their labours – a Chablis vintage which is the first since 2017 to fully demonstrate the ‘classical’ elements that make this wine so distinctive.

Scroll down to see Andy Howard MW’s top-scoring Chablis 2021 wines

Chablis 2021 score tables

Chablis 2021 score table – notes for all wines scoring 92 points and above

Grand Cru Chablis 2021 score table

Premier Cru Chablis 2021 score table

ALSO

Individual appellation analysis and their top-scoring wines:

Grand Cru Chablis | Premier Cru Chablis | AOP Chablis| Petit Chablis 

Top-value Chablis

Anticipated release: Howard’s top-scoring Chablis 2021

The following 37 wines all scored 94 points and above. 

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