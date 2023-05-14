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Expert’s Choice: American sparkling wines

A tasting of more than 50 sparkling wines from across the US, from Washington state all the way to Virginia, produced 18 top picks that show there’s much more yet to discover in America’s best fizz.
J'nai Gaither J'nai Gaither

The USA has come a long way in wine production and reputation. Though we can date the country’s history with wine back to the 1800s, it was only in the late 20th century that the US began to be recognised for quality wine production. The popular pink ‘white Zinfandel’ and its arrested fermentation notwithstanding, the Judgement of Paris tasting of 1976 and the subsequent investment by some of the great family domaines of Europe (Drouhin, Roederer, Taittinger) cemented the country’s reputation in European circles as a respectable winemaking region.

Scroll down for tasting notes and scores of 18 of the best US sparkling wines

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