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Adelaida District 2021: Report and top-scoring wines
Brianne Cohen
November 14, 2023
Home of top-quality Paso wine, Adelaida is the westernmost of the sub-districts and closest to the Pacific Ocean.
At its closest point, Adelaida lies just less than 10km from the coast, with the Santa Lucia Range mountains in between the two. The average rainfall in Adelaida is generally the highest in the Paso region, at 635mm per year, and in 2021 the bulk of the rain came from one late-winter storm.
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Tablas Creek reported 330mm of rainfall that year, with 300mm coming from that one storm. The Adelaida district boasts the highest elevation in Paso, up to 670m.
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Cohen’s pick from Adelaida District 2021: the sub-appellation’s standout wines
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