{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer YjJlNzYwNzdjOWQ0YzEyMjdiOWIyZjliNjViYWJlMmJiOTdhMTI0NjNiMDYzYjE5NjE4NDZkZmIxZjFjNWQ3Mw","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Alentejo: Regional profile plus top wines worth seeking out

This large Portuguese wine region is home to distinctive sub-regions and a wealth of native grapes and wines styles. Sarah Ahmed takes you on a tour and recommends 18 exciting wines to try.
Sarah Ahmed Sarah Ahmed

Year in, year out, much like its reliably sunny climate, Alentejo’s red wines shine at Decanter World Wine Awards. Together with the Douro, the southern Portuguese region is the country’s most consistent Gold and Platinum medal winner.

In 2020, the results rammed home Alentejo’s super-power – ‘the special one’ excels at both ends of the price spectrum, with four Platinum awards (two ‘Value Platinum’) and a ‘Value Best in Show’ accolade for its biggest producer, Co-operativa Agrícola de Reguengos de Monsaraz (Carmim).

Scroll down for Sarah Ahmed’s top 18 Alentejo wine tasting notes and scores

See Sarah Ahmed’s top 18 Alentejo wine tasting notes and scores

You might also like:

Bairrada Regional Profile

Dão Regional Profile

Latest Wine News