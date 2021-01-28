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Anson: L’Eglise Clinet moves into the future

Jane Anson meets the next generation of the Durantou family at Château L'Eglise Clinet in Pomerol and tastes the recently-bottled 2018 vintage wines from the family's Bordeaux estates, also including Les Cruzelles and Montlandrie.
Jane Anson Jane Anson

It might not surprise you to learn that Denis Durantou of Château L’Eglise Clinet left detailed archives behind him after his death in May of last year. ‘Monumental’ is how his daughter Noémie describes them.

Many were notes that Durantou had written to himself or his team over the years – planting plans, rootstock choices, soil profiles, blending archives.

I’d seen dozens of them over time, and I even have a few in my office; hand-drawn plans of the vineyards of Pomerol, Lalande-de-Pomerol and Castillon with individual plots marked out and grape varieties, rootstocks and soil types set down in differently coloured pens.

Scroll down to see Jane Anson’s tasting notes and scores for the Durantou 2018 vintage wines in bottle

See Jane Anson’s in-bottle tasting notes for L’Eglise Clinet 2018 and other Durantou family wines

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