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Anson: What’s new in Bordeaux in 2021?

From new owners to winemaking changes and cellar renovations, Jane Anson brings you an exclusive report on the latest developments on Bordeaux's wine scene ahead of the 2020 vintage en primeur tasting season.
Jane Anson Jane Anson

Twelve months ago, most of us were sure that the Covid-afflicted Bordeaux 2019 en primeur season would be a one-off against the backdrop of the first lockdown.

But here we are again, with case numbers rising across Europe, and once again most of the new vintage tastings will be done via Zoom, while for those who are here or able to get here, curfews mean being back home by 7pm every evening.

As so few people have visited over the past 12 months, it seems even more useful to round up recent changes as things stand in Bordeaux in 2021; and a few things to look out for in the young 2020-vintage wines.

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