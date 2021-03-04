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Anson: Lafleur 2018 and the battle against climate change

Jane Anson brings you more Bordeaux 2018 in-bottle tasting notes, including Figeac, Lafleur, Latour and Carmes Haut-Brion, and reports on how this vintage has thrown up fresh questions about the ways châteaux are adapting to climate change.
Jane Anson Jane Anson

The last round-up of Bordeaux 2018 wines covers some of the most interesting names of the region, including the recently bottled Lafleur 2018, as well as Latour, Carmes Haut-Brion, Figeac and Le Dôme.

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See Jane Anson’s latest tasting notes and scores, including Figeac, Carmes-Haut Brion and Lafleur 2018 in the bottle

NB: Château Latour 2018 has not yet been released.

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