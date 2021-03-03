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Anson: A Château Cos d’Estournel tasting masterclass

Jane Anson tastes Cos d’Estournel wines, including the highly regarded 2016, 2010 and 1996 vintages, during a Decanter virtual masterclass held with the estate's technical director, Dominique Arangoïts.
Jane Anson Jane Anson

Decanter’s second virtual masterclass, held with Château Cos d’Estournel, was as international as the first, with attendees joining from Belgium, Czech Republic, Estonia, France, Hong Kong, Hungary, Ireland, Netherlands, Norway, Portugal, Romania, Sweden, Switzerland, United Arab Emirates, United Kingdom and the USA.

The tasting was led by the second growth estate’s technical director, Dominique Arangoïts, and held from the château itself in St-Estèphe.

Scroll down to see Jane Anson’s tasting notes and scores from this Château Cos d’Estournel masterclass

Jane Anson’s tasting notes on Château Cos d’Estournel wines in this masterclass

Coming up next…

We are very excited to announce that the next Decanter Virtual Masterclass will be exploring the legendary Super Tuscan estate Ornellaia. Decanter Premium subscribers will be able to take advantage of priority booking from Friday 5th March at 12noon GMT. We recommend keeping an eye on your inbox as we expect high-demand once again for this exclusive virtual masterclass.

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