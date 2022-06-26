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Bandol: regional profile and 20 top wines to try

Bandol's reputation may have been forged by its red wines, yet rosé dominates the scene. And what about the region's underappreciated whites? Elizabeth Gabay MW immerses herself in this historic region to unlock its secrets and tell its modern-day story.
Elizabeth Gabay MW Elizabeth Gabay MW

‘France is world-renowned as a gastronomic centre of excellence, but has more McDonald’s per capita than any other country, and Bandol is world-renowned for its complex and age-worthy reds, but 80% of its production is rosé,’ explains Guillaume Tari of Domaine de la Bégude about the contradictions found in Bandol.

The question over red or rosé is not the only big debate right now. The appellation requirements for the ageing of red wine, the percentage of the principal grapes in white wine, and overall their reputation as vins de garde are all on the table.

Scroll down for tasting notes and scores of 20 Bandol wines worth seeking out

Bandol: 20 top wines worth seeking out

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