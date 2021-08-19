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Domaines Ott: Provence rosé wine royalty

Expert Elizabeth Gabay MW charts the history of Domaines Ott and explores the winemaking philosophy at this highly regarded Provence producer, known for top rosé wines made across its three estates...
Elizabeth Gabay MW Elizabeth Gabay MW

One of the best-known producers in Provence, Domaines Ott remains modest; its quality is high but there is little of the marketing razzmatazz of other high-profile estates.

Where did it all begin?

Domaines Ott ( boasts a long Provençal history. In 1896 Marcel Ott, an agricultural engineer from Strasbourg, moved to Provence to work at a vineyard in Cavalaire-sur-Mer – in an era when viticulture in general was still recovering from phylloxera.

In 1912 he bought 30-hectare estate Château de Selle, strategically located south of the then-prefecture town of Draguignan, near the railway connecting to Nice, Toulon and Marseille.

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