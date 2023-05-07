{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer MWJhNTNhYmEyNjA3N2MzZjc1MDA3ZTVkZGZmNWUwOTA2ZDVhZTY4MjEwMTRiOTkyYzEwOWVlOTQ4NzNiYjgyYg","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Barbaresco Riserva 2018: Vintage report and 11 recommendations

The 2018 vintage in Barbaresco was beset by a litany of climatic hurdles, yet Aldo Fiordelli argues that there are some more delicate Riservas which will provide charming early drinking.
Aldo Fiordelli Aldo Fiordelli

Either way you look at it, 2018 was not really a Riserva vintage in Piedmont’s Barbaresco DOCG. There was the spring frost, the hail on 17 July, then a good deal of rain on top of the warm climate. These challenges beset producers desperate for a large harvest after the drought-like 2017 vintage.

The hot weather allied to the rainfall should have been perfect for higher yields in 2018, but instead it resulted in dilute wines in the worst examples, and a light, graceful Barbaresco for more immediate drinking in the best.

Scroll down to see tasting notes and scores for 11 recommended Barbaresco Riserva 2018 wines

Barbaresco Riserva 2018 recommendations

Related articles

Barbaresco: panel tasting results

Barolo vs Brunello vs Barbaresco: What’s the difference?

Barbaresco 2019 vintage report: 40 wines to try

Latest Wine News