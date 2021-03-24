{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer YzdjMDBjNGY3NTJiNWZkYmZjZTgxYzlkYzNiYzA5MDdjNTMyZDlmMDk1MWQ3YTVjYjdlNzU1NTc2NjMwMzk1ZQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Beaujolais 2018 cru vintage guide: more than 110 wines rated

Andy Howard MW takes an in-depth look at the 2018 vintage in Beaujolais and tastes more than 110 wines from across the 10 crus. Here he selects the best of the Beaujolais 2018 cru releases from a year which delivered high quality and approachability as well as large volumes.
Andy Howard MW Andy Howard MW

COMING SOON

Individual cru analysis and top-scoring wines for:

Moulin-à-Vent | Morgan | Fleurie | Brouilly & Cote de Brouilly | St-Amour, Régnié, Juliénas, Chiroubles and Chénas

The 2018 vintage continues a very fine run for the under-rated crus of Beaujolais.

With a hot, dry, growing season, the Gamay grape has thrived on distinctive granitic soils to create highly appealing, fruit-forward wines which are fine exponents of the concept of terroir. Add the fact that many examples deliver quality and value (the latter particularly in comparison with the Côte d’Or), this makes Beaujolais a region deserving attention. Of 130 wines tasted, more than 50% were awarded 90 points or more.

Scroll down for tasting notes and scores for Andy Howard MW’s top-scoring Beaujolais 2018 cru wines

Location

Beaujolais runs roughly north-south from close to Mâcon to Villefranche-sur-Saône, divided (roughly) into two halves.

The northern sector is the home to the Beaujolais crus, with convex hills of volcanic granite and metamorphic schist, weathered to give thin, generally acidic soils. Physically close to neighbouring Mâconnais, the northern Beaujolais could hardly be more different.

See Andy Howard MW’s top-scoring Beaujolais 2018 cru wines

You may also like

Spotlight on Moulin-à-Vent 2018: 72 wines tasted and rated
Best value 2019 red Burgundy en primeur to buy
Single-vineyard Rioja – is the new category working?

Latest Wine News