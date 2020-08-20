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Spotlight on Moulin-à-Vent 2018: 72 wines tasted and rated

Considered the ‘king’ of the ten Beaujolais crus for the power, concentration, structure and ageability of its wines, Georgina Hindle tastes over 70 from the 2018 vintage…
Georgina Hindle Georgina Hindle

Situated in the north of the Beaujolais region, Moulin-à-Vent is one of the most famous crus and named after the local windmill – the literal translation of the name.

It is a historic appellation with a vine-growing history dating back hundreds of years. It was officially granted appellation status in 1936 – one of the first in the country.

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