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PREMIUM

Beaujolais: top-scoring Brouilly & Côte de Brouilly 2018 wines

After tasting more than 110 Beaujolais wines from 2018, Andy Howard MW says the vintage is one to enjoy with the Brouilly & Côte de Brouilly crus producing wines that lean towards a muscular and full-bodied style.
Andy Howard MW Andy Howard MW

See the full Beaujolais 2018 cru vintage report

COMING SOON: individual cru analysis and top-scoring wines for:

Morgon | Moulin-à-Vent | Fleurie | Saint Amour, Regnie, Julienas and Chenas

Brouilly & Côte de Brouilly 2018

Looking at the 2018 vintage in Beaujolais there is plenty to celebrate with many of the region’s crus producing outstanding wines after a hot, dry growing season.

With 1,300 hectares under vine Brouilly is the largest Beaujolais cru and its vineyards skirt around Mont Brouilly in the south of the region.

Brouilly comprises six separate communes which in total account for 20% of the Beaujolais cru area.

See Andy Howard MW’s top Brouilly & Côte de Brouilly 2018 wines

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