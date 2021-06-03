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PREMIUM

Meet the new guard at St-Emilion’s Beauséjour Duffau-Lagarrosse

Bidders were queuing up to buy this St-Emilion estate but young winemaker Joséphine Duffau-Lagarrosse recently won the day with help from the Clarins family. Jane Anson speaks to her about what comes next, and tastes the new 2020 vintage.
Jane Anson Jane Anson

Turning into the drive at Château Pavie Macquin and heading up one of St-Emilion’s most vertiginous driveways (rivalled, surely, only by Ausone) is always an enjoyable en primeur moment.

This is where the Nicolas Thienpont wines are on display, a chance to retaste estates such as Laroque and Les Charmes-Godard, and to discuss the vintage with the team.

Scroll down to see Jane Anson’s Château Beauséjour Duffau-Lagarrosse 2020 en primeur tasting note and score

There was one wine missing this year though, and it was an important one – Château Beauséjour Duffau-Lagarrosse.

See the Château Beauséjour Duffau-Lagarrosse 2020 en primeur tasting note

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