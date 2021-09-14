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Behind the label: Georges de Latour Private Reserve 2018

Napa Valley's Beaulieu Vineyard will release its latest Georges de Latour Private Reserve this month, from the 'dream' 2018 vintage, and we spoke to chief winemaker Trevor Durling about the wine label's celebrated history, Rutherford terroir and using technology in the winery.
Georgina Hindle Georgina Hindle

Beaulieu Vineyard is one of Napa Valley’s oldest wine estates, best-known for the legendary Georges de Latour Private Reserve Cabernet Sauvignon, first produced in 1940.

This month sees Georges de Latour 2018 being launched at a special 82nd anniversary dinner held at the family-owned Beaulieu Garden in Napa Valley.

It is also the second vintage of the wine that will be partially released via the Bordeaux Place, following on from the 2017 wine last year.

Decanter tasted the 2018 vintage at the Maison Joanne négociant house in Bordeaux, and recently spoke via video call to Trevor Durling, the general manager and chief winemaker. He succeeded Jeffrey Stambor in 2017 to become only the fifth person to hold the esteemed title in the 121-year history of the winery.

Scroll down to see our tasting note and score for Beaulieu Vineyard’s Georges de Latour Private Reserve 2018

See our tasting note on Georges de Latour Private Reserve 2018

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