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Bordeaux 2020: best value reds

There's always value to be found in Bordeaux if you know where to look. Here Jane Anson recommends her good-value picks from the Bordeaux 2020 vintage.
Jane Anson Jane Anson

Decanter’s Bordeaux expert Jane Anson tasted more than 800 wines for her exclusive Bordeaux 2020 en primeur report with around 10% of wines tasted receiving a score of 95+ points, including five scoring 98-100 points – but it’s not all about points.

For each appellation, Anson selected her ‘value picks’, essentially wines where there is a magical balance between quality and price.

See her red wine value picks here, listed by appellation, and further down by point score and price.

Best-value Bordeaux reds 2020

See the best-value en primeur 2020 red wine tasting notes and scores

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