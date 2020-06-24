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Best Fronsac & Canon Fronsac, Satellites and Côtes 2019 wines tasted en primeur

A collection of go-to appellations in 2019 for successful wines at great-value prices says Jane Anson...
Jane Anson Jane Anson

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