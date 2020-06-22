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Best Pessac & Graves 2019 wines tasted en primeur

Both Pessac and Graves performed well in 2019, and despite being less consistent than in some years, there are many impressive red and white wines to recommend says Jane Anson...
Jane Anson Jane Anson

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An attractive vintage in both Pessac and Graves, but with a little less consistency than in some vintages (as with Margaux for me, two appellations that outperformed their Left Bank siblings in vintages like 2015).

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Not yet tasted: Château Gazin Rocquencourt

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