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PREMIUM

Best St Estèphe 2019 wines tasted en primeur

An appellation that performed better overall than in 2018 with plenty of fresh and balanced wines to recommend, particularly when looking for value picks this year, says Jane Anson
Jane Anson Jane Anson

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Better balanced in my eyes than the 2018 vintage, as St Estèphe was a little atypical last year with lots of extremely concentrated high alcohol wines.

There is less of an extreme feel in 2019, which might not suit everyone, but I found a ton of wines to love, and can thoroughly recommend it when looking for value.

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The following wines have all been scored 93 points and above

Not yet tasted: Château la Croix de Pez.

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