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Bodega Norton: celebrating 125 years plus latest wines tasted

Founded in 1895, Argentina’s Bodega Norton has a long history that reflects the evolution of the country’s wine industry. Decanter joins winemaker David Bonomi for a tasting of his latest high-altitude range and recommends top wines to try.
Julie Sheppard Julie Sheppard

While 2020 is a year that won’t be forgotten by any of us, it’s also a year that marks numerous anniversaries; including 125 years since the founding of Argentina’s Bodega Norton.

The award-winning winery was established in 1895 and has a history that includes an English engineer, an Austrian crystal maker and an innovative Argentinian winemaker.

Scroll down for the latest Bodega Norton tasting notes and scores

The opening of the Buenos Aires to Mendoza railway in 1885 was a landmark event in Argentina’s wine history. It cemented the significance of the emerging wine region of Mendoza in the Andean foothills.

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