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Bodegas Caro: An interview with Saskia de Rothschild and Laura Catena

Franco-Argentinian partnership Bodegas Caro was founded in 1999 between two highly renowned winemaking families. Today, the Mendoza winery is led by the talented daughters of the two men who founded it, and a definitive step is being taken towards the creation of an Argentinian grand cru.
Alejandro Iglesias Alejandro Iglesias

To understand the origins of Caro, the flagship wine of producer Bodegas Caro in Mendoza, we must go back to the previous century, when Argentina was just beginning to emerge onto the global wine scene.

Nicolás Catena, the head of Catena Zapata, was leading a local viticultural revolution when he happened to cross paths with Baron Eric de Rothschild, the president of Château Lafite and Domaines Barons de Rothschild (DBR), marking the beginning of a relationship that would merge two winemaking dynasties.

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Bodegas CARO:

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