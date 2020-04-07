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Bolgheri at 25: A retrospective

As this tiny but powerful DOC toasts its first quarter-century, the region’s winemakers are fully embracing the adventurous legacy of the SuperTuscan and continuing to build upon it. Richard Baudains reflects on this Tuscan crown jewel and what lies ahead for its producers, plus his top ten wines from the 2016 vintage...
Richard Baudains Richard Baudains

Bolgheri, in Tuscan terms, is not big. From north to south by road, the DOC zone stretches a mere 13km, and it is easy to miss the rather insignificant-looking turning between Livorno and Grosseto that takes you through the avenue of cypress trees to the village of Bolgheri, or into the country lane that flanks its most famous estates. The soils are basically deep sand-clay, but extremely diverse. Recent studies identify nine macro-areas and no fewer than 27 different soil profiles. The climate is slightly cooler than in neighbouring Maremma and is significantly drier than in the central hills: a great asset in wet vintages.

Bolgheri Superiore 2016: Baudains’ top 10

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